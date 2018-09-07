بعد وقف إطلاق النار.. لجنة الطوارئ: سنتخذ إجراءات إدارية حيال الذين لم يلتحقوا بأعمالهم في طرابلس

ليبيا – أهابت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي في بيان لها اليوم الخميس جميع العاملين بمرافق الدولة المختلفة بضرورة إلتحاقهم بأعمالهم المكلفين بها.

اللجنة طالبت في بيان لها والذي تلقت المرصد نسخة منه جميع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى الإسعاف ومراكز الشرطة والمصالح والهيئات بضرورة إلتحاقهم بأعمالهم والقيام بالمهام المسندة إليهم كل حسب تخصصه، منوّهةً إلى أن إعلن حالة الطوارئ لا تعني التغيب عن العمل.

وأفادت اللجنة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية حيال المخالفين وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطن والمحافظة على النظام العام وتفعيل المؤسسات العامة للدولة وخاصة في هذه المرحلة الحساسة والإستثنائية.

يشار إلى أن أهالي مدينة طرابلس قد عزفوا عن الذهاب إلى أعمالهم بعد تردى الاوضاع الامنية واندلاع الاشتباكات بين اللواء السابع وكتائب الوفاق جنوب وغرب مدينة طرابلس ، وأرجع بعض أهالي المدينة هذا الموقف إلى عدم إستتباب الامن في المدينة وتعرض بعض سكانها للسطوا المسلح.

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