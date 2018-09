المتوسط:

دعت هئيئة رئاسة مجلس النواب، كافة أعضائها لحضور جلستي المجلس التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 10 و11 سبتمبر الجاري.

وأوضحت هيئة النواب، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أن الجلستين ستعقد لاستيفاء بند إقرار مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد.

وأعربت الهيئة في بيانها عن املها من جميع الأعضاء الحضور لاكتمال الجلسة.

