“تازربو” تدين عمليات النهب والسرقة بالبلدية من قبل العصابات التشادية

أدانت بلدية تازربو، ما يتعرض له المواطنين بالجنوب الشرقي في كل من بلديتي الكفرة وتازربو من عمليات سلب ونهب وخطف على الطريق العام الرابط بين الكفرة – تازربو – جالو على يد العصابات التشادية.

وأوضحت البلدية، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الخميس، أن العائلات تتعرض للخطف والابتزاز على قارة الطريق بوسط الصحراء من قبل العصابات التشادية، مشيرة إلى أن هذه العصابات تطلب أموال باهضة مقابل إطلاق سراحهم في ظل غياب تام للدولة ومؤسساتها.

وأضافت البلدية أن أعمال السلب والنهب والخطف تكررت دون وجود رادع أوحل جذري لها الأمر الذي سبب إحتقان الشارع في كل بلديتي الكفرة و تازربو بسبب تردي الأوضاع الأمنية داخل تلك المناطق وضواحيها.

وناشدت البلدية، الحكومة المؤقتة والقيادة العامة للجيش وكافة الجهات الشرعية بالدولة، بضرورة وضع حل عاجل وسريع لتأمين المواطنين المسافرين على الطريق العام.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات من قبل الشارع في هذه البلديات لا يحمد عقباها في حال عدم الاستجابة ووضع حل لتردي الأوضاع الأمنية.

