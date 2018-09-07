القائد العام: القوات المسلحة ستتحرك نحو طرابلس في الوقت المناسب والأمر محسوب

الرجمة 07 سبتمبر 2018 (وال) – قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المسير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر إن تحرير العاصة طرابلس وفق خطة مرسومة يعد خيارا لا مناص منه.

وأضاف القائد العام في لقاء مع ممثلي القبائل أن القوات المسلحة لا تتحرك إلا بحسابات دقيقة، مضيفًا: “القوات المسلحة ستتحرك لطرابلس في الوقت المناسب والأمر محسوب”.

وأكد أن 85% من أهالي العاصمة مع القوات المسلحةالتي تسيطر على مناطق كبيرة في المنطقة الشرقية وعلى رأسها مدينة بنغازي.

وأضاف أيضًا: “لم ندخل بانقلاب أو التسلط على الناس.. وتجاوزنا أكثر من 200 معركة لم نخسر واحدة منها”.

وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة دخلت مجازفة محسوبة، ولم يدخل للانقلاب على السلطة.

وأكد المشير حفتر أن القوات المسلحة ستواجه الإرهابيين القادمين إلى ليبيا من عدة بلدان. (وال -الرجمة) ع ع

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