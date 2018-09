“أصدقاء المعاقين” تضع الترتيبات النهائية لانطلاق العام التعليمي الجديد

المتوسط:

عقد رئيس جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا بنغازي، محمد سعيد اجتماع ضم عدد من المعلمين والمعلمات المكلفين بوضع الترتيبات النهائية لانطلاق العام الدراسى الجديد .

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمقر الجمعية فى إطار الاستعداد للعام التعليمي 2018_2019، وبحث الحاضرون الإسراع فى ملء بيانات الطلاب السنوية، وإدراجها بمنظومة الحاسوب فى مدة أقصاها أسبوع، وكذلك الصيانات المستعجلة للمقاعد الدراسية، وإجراء صيانات عاجلة تشمل طلاء قاعة الأنشطة وتجهيز قاعتان أحداهمها للعبة القوة البدنية والأخرى لقاعه الألعاب الترفيهية .

وناقش الاجتماع توزيع مهام جديدة تتضمن تكليف ثلاث منسقين للخدمات التعليمية تشمل منسقة لفصول التدخل المبكر، ومنسق لفصول الفتيات، ومنسق لفصل البنين يتولى الإشراف اليومى على ما يقدم من خدمات يومية .

واستعرض الحضور شكاوي أولياء الأمور من عدم قبول ابناؤهم الراغبين فى تلقى خدمات تعليمية، حيث تم الاتفاق على إحالة أولياء الأمور إلى مركز تنمية القدرات الذهنية لقبولهم بعد أن تم صيانته وتجهيزة من قبل إدارة صندوق التضامن الاجتماعي.

وأكد المجتمعون على أهمية الدورات التدريبية للمعلمين، وتم الاتفاق على إقامة دورة تنمية بشرية فى مجال بناء القدرات وورشه عمل تدريبية فى مجال التعلم لأطفال متلازمه داون .

