«موازنة أسعار المؤقتة» يباشر توزيع مخصصات الدقيق للمخابز

أعلن مكتب المبيعات بمدينة القبة توزيع الدقيق للمخابز بحسب مخصصاته، وذلك عن طريق صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة.

وشمل التوزيع عدداً من البلديات والمناطق التابعة للصندوق، وهي بلدية القيقب، وبلدية الأبرق، وعين مارة، وخولان، ولالي، والمخيلي، وبيت ثامر، ولملودة، وابشارة وذلك بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والصناعة.

جدير بالذكر أنّ مدينة المرج شهدت توزيع كميات من الدقيق المخصص للمخابز، وذلك بالتنسيق مع صندوق موازنة الأسعار وجهاز الحرس البلدي المرج، وبناءً على التعليمات الصادرة من وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة.

