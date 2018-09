انطلاق أولى حلقات برنامج شاعر ليبيا

المتوسط:

انطلقت مساء أمس الخميس، أولى حلقات تجارب الأداء من برنامج شاعر ليبيا والتي تقدم لها المئات من المواطنين من مدينة زليتن، فقد اختارت لجنة التحكيم خمس مواهب شعرية ستنتقل إلى حلقات البث المباشر، التي ستبدأ بعد انتهاء حلقات تجارب الأداء.

فقد تأهل كلا من علي ارحيم، مروان محمد الفرجاني، عمر جماعة النكاع، وليد اعريبي الفطماني، الصيد الاحجل.

وانطلق برنامج شاعر ليبيا –أول برنامج للشعر في ليبيا- أمس الخميس، في موسمه الثالث، وسط متابعة جماهيرية داخلية واسعة في ليبيا، رغم ظروف انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم الواحد خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تداعيات الاشتباكات التي وقعت في طرابلس على مدى أسبوعين، وأثارت مشاعر قلق واسعة بين الليبيين. وُصِف برنامج “شاعر ليبيا” من قِبَل متابعين ووسائل إعلام من خارج ليبيا بأنه “مغامرة ليبية” في “الزمن الرديء”.

يفتح أول برنامج للمواهب الشعرية في ليبيا الباب واسعا أمام “قافية الحرف والحياة”، في وقت كانت فيه مليشيات طارئة تفتح “حياشين الليبيين” على “الألم والوجع والعوز والخوف”، إذ شكّل مشهد طوابير الليبيين للتنافس أمام مقار تجارب الأداء في مدن ومناطق ليبية عدة، والحصول على فرصة للظهور في الحلقات المُسجّلة في المرحلة الأولى، ثم الانطلاق نحو حلقات البث المباشر، صدمة لكثيرين حول العالم، فيما كان يحلو لأطراف أن يظل الليبي أسيراً ل”طوابير السيولة والبنزينة والخبزة”

