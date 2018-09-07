منظمات تطالب حكومة الوفاق جبر ضرر المتضررين من أحداث طرابلس

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، حكومة الوفاق جبر ضرر المتضررين من أحداث طرابلس، والتكفل بعلاج الجرحى والمصابين، وذلك كدعم لأسس المصالحة الوطنية.

ودعت المنظمتان الحقوقيتان في مؤتمر صحفي، كافة الأطراف لاتخاذ الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات، ووجوب احترام القانون الإنساني الدولي دون تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر، إضافة لعدم تحويل الأحياء المدنية إلى أهداف عسكرية.

وطالبت المنظمتان بملاحقة من يخطط أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي، إلى جانب تعفيل الترتيبات الأمنية لإخلاء طرابلس من مظاهر التشكيلات المسلحة.

هذا وأشارت إلى أهمية توفير كافة أشكال الدعم التقني، بهدف إنجاح مسار توافق وطني، في سبيل الإسراع إقرار الدستور وإجراء الانتخابات لبناء نظام سياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا