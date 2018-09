«معيتيق» يزور نازحي اشتباكات طرابلس في جنزور

المتوسط:

وقف النائب بالمجلس الرئاسي السيد«احمد عمر معيتيق» مساء اليوم الخميس على أوضاع نازحي اشتباكات جنوب طرابلس بمدرسة الانعتاق بمنطقة سيدي عبدالجليل بجنزور رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة «فاضي الشافعي»؛وعدد من مسؤولي الوزارة.

وقامت رئيس فرع الشؤون الاحتماعية جنزور بإبراز الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع البلدية ومؤسسات المجتمع المدني واهالي المنطقة لتقديم العون للنازحين متمثلة في المأكل والملبس والرعاية الصحية إلى حين عودتهم إلى منازلهم.

هذا واستقبلت منطقة جنزور عدد53عائلة تضم أكثر من شخص بمختلف الاعمار موزعين في عدد من المدارس

