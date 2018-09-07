معيتيق يبحث مع البعثة الأممية سبل ضمان وقف إطلاق النار في طرابلس

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الخميس مع مبعوث البعثة الأممية غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز آلية دعم البعثة لحكومة الوفاق وضمان وقف إطلاق النار إلى جانب التنسيق لإجراء الترتيبات الأمنية التي يتم الإعداد لها.

الإجتماع ناقش بحسب مكتب إعلام وتواصل رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق التنسيق حول الإجتماع المزمع عقده يوم الأحد القادم في مدينة الزاوية بشأن استكمال باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة.

ومن جهة أخرى، إجتمع عضو المحلس الرئاسي مع منسقة البعثة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو سبل تنفيذ عدد من الخطوات من أجل المواطنين المتضررين من الاشتباكات وتوفير احتياجاتهم.

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