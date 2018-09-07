الظلام يُخيّم على طرابلس.. والكهرباء تُوضح

عانى سكان طرابلس الخميس من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وصلت إلى 22 ساعة متواصلة في بعض المناطق، الأمر الذي أثار استياء المواطنين وأشعل غضبهم خاصة في ظل ما تشهده المدينة من توتر أمني واشتباكات مُسلحة أسفرت عن نزوح عشرات العائلات وسقوط الضحايا.

ومن جانبها، قالت الشركة العامة للكهرباء أن الإطفاء التام للكهرباء كان نتيجة انهيار الشبكة العامة بسبب تعرض مكونات الشبكة إلى إصابات بليغة خلال الاشتباكات التي دارت بالمدينة مؤخراً الأمر الذي تسبب في حدوث انهيار تام في الجناح الغربي من الشبكة “من سرت شرقا حتى الحدود الغربية للبلاد، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية”.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن الفنيين التابعين لكل من مركز التحكم الوطني ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل للجهد الفائق قد باشروا أعمالهم لإعادة الشبكة إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

ونوّهت شركة الكهرباء أنه من المُتوقع أن يبقى الوضع حرجاً في حل لم تتمكن فرق الصيانة من دخول المواقع المُتضررة وصيانة الدوائر العاطلة عن العمل داخلها .

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