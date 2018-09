«المعداني» يدعو لجان المصالحة ومجلس أعيان ليبيا لحضور ملتقى سرت الثاني

المتوسط:

وجه عميد بلدية سرت مختار المعداني دعوة إلى مجلس أعيان ليبيا ولجان المصالحة في كافة المناطق، لحضور ملتقى سرت الثاني تحت شعار تصالح – تلاحم – تواصل ).

وقال المعداني في بيان له، إن هذا الملتقى جاء من دافع الوطنية وشعوراً بالمسؤولية، حيث لم يعد إلا القبول بوضع توافقي يشمل كل الليبيين بغض النظر عن التوجهات الفكرية والتجاذبات السياسية، واحتواء الجميع في مشهد سياسي شامل، يستوعب كافة أبناء الوطن دون تمييز أو إقصاء وذلك من منطلق الشراكة الوطنية والمواطنة.

هذا ودعا عميد بلدية سرت خلال البيان الذي تابعته قناة ليبيا، إلا التصالح الفوري وبدون شروط ، فهو الكفيل بإنقاذ ما تبقى من ليبيا ، عاداً التصالح مطلباً مصيرياً وواجباً وطنياً، كما وجه الشخصيات الفاعلة، من كافة أطياف الليبيين بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية دون تمييز أو إقصاء باللقاء تحت سقف واحد.

