المتوسط:

اشتكى المواطنون في العاصمة طرابلس، من انقطاع التيار الكهربائي، وقضائهم ليلة في ظلام في مناطق عدة بالعاصمة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت عن أضرار مادية جسيمة بخطوط التوزيع بسبب الاشتباكات في طرابلس.

وحذرت الشركة العامة للكهرباء، من حدوث محذرة من حدوث إظلام تام بالمدينة بسبب الاشتباكات، بسبب حدوث إصابات بدائرة جنوب طرابلس وشرق طرابلس رقم (1) جهد 220 كيلو ڤولت، مما أدى إلى إضعاف في مستوى أداء الشبكة ونقص المرونة التشغيلية.

وأكدت الشركة، ” إن منطقة الاشتباكات هي منطقة عبور لخطوط النقل الرئيسة، التي تربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل”.

وأضافت الشركة، ” أنه في حالة إصابة الدوائر الأخرى قد ينتج من ذلك خروج لمحطات التوليد وحدوث إظلام تام بالشبكة”.

ومن جهته، أكد عبد المجيد حمزة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء انهيار الشبكة العامة، محذرا من دخول المنطقة الغربية بالكامل لحالة الإظلام التام نتيجة استهداف محطات التوليد ومحطات الجهد المتوسط وخطوط نقل الكهرباء.

وأوضح في تصريحات صحفية أن كافة الجهود التي بذلت فيما سبق كانت مؤقتة وأن وضع الشبكة الحالي بحاجة لأكثر من أربع محطات توليد.

The post طرابلس تبات في الظلام.. المواطنون يشتكون من انقطاع التيار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية