المتوسط:

أصدر أعضاء مجلس الأمن بيانا، دعا من خلاله جميع الليبين، إلى ضرورة التكاتف والانخراط معاً من أجل توافر الظروف الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمولية، بما في ذلك مشاركة المرأة وتمثيلهن على قدم المساواة بهدف بناء ليبيا موحدة.

وأشار الأعضاء في بيان المجلس الذى صدر أمس، إلى الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، ، إلى ضرورة امتثال الأطراف المتنازعة لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين، وكذلك توفير إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بشكل آمن وبدون عوائق.

ووفقاً للبيان، أشاد الأعضاء بدور الممثل الخاص للأمين العام في التشاور مع الأطراف الليبية في سبيل إرساء الأسس اللازمة لإجراء الانتخابات.

The post مجلس الأمن يدعو الليبيين للتكاتف من أجل إجراء الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية