قام أعضاء الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، وذلك برفقة مفوضية الكشاف والمرشدات، باستقبال حجاج المدينة فجر الخميس.

وأشار المركز الإعلامي للهلال، إلى أن ذلك جاء في إطار الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الجمعية، حيث عمل أعضاء الهلال الأحمر على مساعدتهم ومرافقتهم، وكذلك نقلهم من مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي إلى درنة.

