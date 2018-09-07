شركة الكهرباء: وضع الشبكة العامة سيضل حرجاً جداً مالم تتم صيانة المواقع المتضررة

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء أمس الخميس مباشرة مهندسي وفنيي الشركة في كل من مركز التحكم الوطني ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل للجهد الفائق بإعادة بناء الشبكة العامة.

الشركة أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن الوضع السيء للشبكة والإختناقات الحاصلة في الوضع التشغيلي ناجمة عن إصابة أربع دوائر نقل (220 ك.ف) اثنتان منها تربط بين محطتي الجنوب والهضبة وواحدة تربط بين محطتي الهضبة الخضراء وشرق طرابلس والأخرى بين محطتي الهضبة الخضراء وعين زارة الواقعة في نطاق منطقة الإشتباكات الأخيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وأضافت أن إنهيار الجناح الغربي للشبكة الكهربائية جاء بسبب عدم تمكن الفرق الفنية التابعة للشركة من الدخول إلى المواقع المطلوب إجراء عمليات الصيانة بها ومن ثم إعادة الوضع التشغيلي إلى ما كان عليه قبل حصول الإصابات المنوه عنها إلى جانب الظروف التشغيلية الصعبة التي ترتبت على هذا الوضع والذي تزامن مع خروج بعض وحدات توليد الطاقة الكهربائية من سرت شرقا حتى الحدود الغربية للبلاد بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية.

وأشارت الشركة إلى أن إعادة الشبكة الكهربائية يتطلب بضع ساعات ليتم بعد ذلك العمل على إعادة الوضع التشغيلي إلى ما كان عليه قبل حصول واقعة إنهيار الشبكة،متوقعةً أن الوضع سيضل حرجاً جداً ما لم تتمكن فرق الصيانة من دخول المواقع وصيانة الدوائر المتضررة .

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