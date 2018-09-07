8 أيام تفصل بلدتي بني وليد ودرج عن الاستحقاق الانتخابي

لم يتبقى لموعد الاستحقاق الانتخابي سوى أيام معدودة في بلديتي بني وليد ودرج، اللتان تشهدان في هذه الأيام أجواء الحملات والدعايات الانتخابية.

وحددت اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية موعد الانتخابات يوم 15 من سبتمبر الجاري.

هذا وقد وصل عدد القوائم النهائية للمترشحين عن المجلس البلدي بني وليد ودرج إلى 3 قوائم لكل منهما، حيث ضمت قائمة الفئة العامة 85 مرشحا، في حين ضمت قائمة فئة المرأة 8 مرشحات، و6 لقائمة فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، في حين ضمت قائمة الفئة العامة لبلدي درج 29 مرشحاً، و3 مرشحين لكل من قائمتي فئة المرأة وذوي الإحتياجات الخاصة.

ووفق الاحصائية الأخيرة التي تمت مؤخراً، فقد وصل عدد الناخبين في بلدي بني وليد إلى 21601 ناخباً وناخبة.

الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية اختتمت دورة إعداد المدربين التى أجريت على مدار 3 أيام لـ18 مدرباً مقسمين إلى 14 مدربا لبني وليد، و4 مدربين لد

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