مجلس الأمن يدعو للالتزام باتفاق وقف النار

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان لهم، الجمعة، عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في طرابلس وجميع أنحاء ليبيا، داعين إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني والدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية.

ودعا مجلس الأمن إلى التقيّد والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، معرباً عن ترحيبه بعرض البعثة الأممية في ليبيا بتقديم المساعدة الفنية لدعم التحقق من وقف اطلاق النار، ورصد الانتهاكات، ووضع ترتيبات أمنية مستدامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد اقتراح أميركي بالتصويت لإرسال وحدات حفظ سلام إلى ليبيا تعمل على الإشراف على نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأعلن أعضاء المجلس عن دعمهم للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مثمنين المساعي التي يقوم بها في الدفع بالعملية السياسية من خلال خطة الأمم المتحدة.

وحث المجلس الليبيين للعمل على الانخراط في العملية السلمية من أجل توفير الظروف الفنية والتشريعية والسياسية الملائمة لإجراء الانتخابات.

وأكد مجلس الأمن في بيانه على دعمه لحكومة الوفاق وأهمية الأدوار التي يضطلع بها رئيس المجلس فائز السراج في الدعوة للمصالحة الوطنية وفق العملية السياسية.

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