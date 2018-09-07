“وال” ترصد آخر المستجدات في ملف صيانة رصف التصدعات والتشققات في طرقات بنغازي

بنغازي 07 سبتمبر 2018 (وال) صرح مدير إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي المهندس خالد العبدلي أن مشروع رصف التصدعات والتشققات في الطرقات أحد المشروعات المتعاقد عليها في البلدية.

وأضاف العبدلي – لوكالة الأنباء الليبية – أن هذا المشروع يأتي ضمن قرار لجنة استقرار بنغازي، وبناء على تعليمات عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بضرورة المباشرة في الأعمال، وسرعة الإنجاز.

وأوضح مدير الإدارة أن الشركة التنفيذية باشرت في الأعمال ابتداءً من طريق طرابلس، والطريق الدائري الأول من جزيرة “الجرات” إلى المستشفى العسكري، والطريق الدائري الرابع الليثي، وعدة مناطق أخرى في المدينة، ويعتبر هذا العقد من بين خمس عقود في هذه الأعمال.

وأفاد العبدلي أن هذه المشاريع تحت إشراف مكتب المشروعات قطاع الإسكان بنغازي، وإدارة المتابعة وضمان الجودة في بلدية بنغازي، وأن الشركة المنفذة لهذه المشاريع هي شركة برقة بعقد رقم (37) لسنة 2018 ميلادي.

وأشار مدير الإدارة أن المناطق والشوارع المستهدفة هي منطقة سيدي يونس، وشارع العراق، وشارع جمال عبد الناصر، والطريق أمام مركز بنغازي الطبي، وشارع الأندلس، وشارع القدس، والطريق الدائري الخامس، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع في مدة أقصاها 90 يوم من الآن.

وفي سياق متصل قال رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي – لوكالة الأنباء الليبية- إن مشروع صيانة الحفر والمطبات من ضمن مشاريع لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار من فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبرئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني، وعضوية كلا من سيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي على الحبري، وعميد بلدية بنغازي المسشتار عبدالرحمن العبار. (وال- بنغازي) س ق/أ د

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