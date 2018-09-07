مجلس الأمن: لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا

أكد مجلس الأمن، الجمعة، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، داعيا إلى محاسبة من يقوض سلام ليبيا وأمنها.

كما رحب مجلس الأمن في بيان له بإحاطة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، مدينا أعمال العنف الأخيرة في مدينة طرابلس.

وأشاد مجلس الأمن بالنتائج التي أسفرت عنها جهود الوساطة التي قامت بها البعثة الرامية إلى وقف تصعيد العنف في طرابلس وما حولها وضمان حماية المدنيين، داعيا الأطراف إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار والتقيد به.

وحث مجلس الأمن الليبيين على التكاتف والجنوح للسلم والانخراط بشكل عاجل وبناء؛ من أجل ضمان توافر ظروف فنية وتشريعية وأمنية وسياسية؛ لإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمولية والسلمية.

كما رحب أعضاء مجلس الأمن بدور غسان سلامة في التشاور مع الأطراف الليبية؛ من أجل إرساء أسس دستورية لازمة لإجراء الانتخابات والمصادقة على قوانيين الانتخابات اللازمة.

يذكر أن مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة أكد في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أن كثيرًا من أعضاء مجلس النواب يسعون إلى تخريب العملية السياسية؛ لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات، ولا ينوون التخلي عن مناصبهم.

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