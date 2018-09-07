عمل متواصل لتنظيف شوارع طرابلس

بدأت شركة الخدمات العامة بطرابلس في إزالة أكوام القمامة التي تسببت في سد عدد من الطرقات بالمدينة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وقالت الشركة أن سياراتها بدأت في نقل القمامة من المكب المرحلي السواني إلى المكب النهائي سيدي السائح، مللمُساعدة في فتح الطرقات المُغلقة نتيجة تكدس أكوام القمامة.

ومن جانبه، أوضح وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، بداد قنصو، أن إعادة فتح الطرقات وتنظيفها من القمامة سيجري بالتعاون مع جهاز الأمن العام.

ويُشار إلى أن طرابلس شهدت اشتباكات مُسلحة خلال الأيام الماضية تسببت في عرقلة وتعطيل العديد من الأعمال داخل المدينة، ونزوح عشرات العائلات.

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