دوريات ليلية لتأمين مناطق مختلفة بطرابلس

انتشرت قوة من الأمن العام وكذلك قوة من القبض والتحري، في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس، وذلك في صورة دوريات نهارية وليلية من بينها غوط الشعال وحي الأندلس.

وناشدت «قوات الأمن العام»، المواطنين بمد يد العون للدوريات ومُساندتها في مكافحة الجريمة السطو، في الوقت الذي وجهت فيه الدوريات الأمنية نداءاتها عبر المكبرات الصوتية إلى المواطنين الذين سُرقت سياراتهم بضرورة التوجه نحو معسكر 7 أبريل للاطلاع على السيارات المقبوض عليها ولم يُعرف أصحابها بعد.

