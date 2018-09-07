تسفير 8 جرحى من القوات المسلحة للعلاج بأوكرانيا

بنغازي-العنوان

سيرت الحكومة الليبية المؤقتة رحلة علاجية لثمانية جرحى من القوات المسلحة العربية الليبية إلى دولة أوكرانيا مرورا بتونس، حيث انطلقت الرحلة أمس الخميس من مطار بنينا بنغازي الدولي إلى مطار تونس العاصمة تمهيدا لانتقالهم للعلاج في الساحة الأوكرانية.

وتأتي هذه الرحلة ضمن سلسلة من الرحلات التي سيرتها وتسيرها الحكومة المؤقتة لجرحى القوات المسلحة للعلاج في الدول المتقدمة طبيا في مختلف دول العالم.

وكانت الحكومة المؤقتة، قد استأنفت تولي شؤون جرحى القوات المسلحة بطلب من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، عبدالله الثني، في وقت سابق خلال لقائه في بنغازي بممثلين لجرحى القوات المسلحة الذين أصيبوا خلال الحرب على الإرهاب إن الحكومة ستقوم بشكل عاجل بنقل حالات الشلل والحالات الحرجة للعلاج في الخارج والبالغ عددهم 350 جريحا.ِ

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