الدرسي: أنصار السراج في مجلس النواب يطالبون بعزل الثني من منصبه

ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي اليوم الجمعة أن عددا من أعضاء المجلس طالبوا بإقالة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني من منصبه،مشيراً إلى أن من طالبوا بإقالته هم أنصار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

الدرسي أوضح في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن عدداً من أعضاء مجلس النواب يصدرون بيانا شديد اللهجة ضد الحكومة المؤقتة ويطالبون فيه بعزل الثني ،قائلاً “ما زادنا تعجبا أن عدداً ممن وقع على هذا البيان هم من أنصار السراج وداعميه “.

وأشار عضو مجلس النواب إلى الحرب والدمار وعبث المليشيات وفوضى إنتشار السلاح إلى جانب عدم استقرار الأمن في طرابلس والتخبط والفوضى وغياب الخدمات بالإضافة إلى عجز المجلس الرئاسي عن تقديم أبسط الخدمات للمواطن من أمن وكهرباء ورقابة مع توافر المال والقدرات، مبدياً أسفه بأن الأموال لم تصرف على مرافق الدولة من مستشفيات وكهرباء وصيانة بل ذهبت إلى جيوب قادة المليشيات والعصابات التي عاثت في العاصمة فسادا.

وتساءل الدرسي عن ما يطرح علامة استفهام على مغزى البيان والغاية منه،محذراً بأن هذه الدعوة قد تمس استقرار الأوضاع في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة وأن هذا البيان يدعو إلى خلق فوضى وبلبلة خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

عضو مجلس النواب ختم حديثه قائلاً :” نرى في المقابل الحكومة المؤقتة وهي قليلة ذات اليد والحيلة تقوم بداخليتها بتأمين المناطق المسيطرة عليها وتوفير المرتبات للمواطنين كحد أدنى وتوفير الكثير من الخدمات كالخبز والغاز والبنزين والكهرباء مع ما قد يشوبها من أخطاء وتجاوزات لطالما تحدثنا عنها وانتقدناها”.

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