«العامة للكهرباء»: اقتحام مسلحين لمحطة تحويل الزاوية لإعادة التيار بالعنف

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن اقتحام مسلحين لمحطة تحويل بمدينة الزاوية لإعادة التيار بالعنف.

وقال مدير دائرة الإعلام بشركة الكهرباء “محمد التكوري” إن مجموعة مسلحة اقتحمت محطة تحويل الزاوية 220 لإجبارهم على إعادة الكهرباء للمدينة.

جدير بالذكر أن عدد من المدن تعاني في الفترة الأخيرة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بسبب زيادة عدد ساعات طرح الأحمال، هذا وناشدت العامة للكهرباء، المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك.

