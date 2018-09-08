اللواء السابع يكشف لبوابة إفريقيا كيف تم خرق اتفاق وقف القتال في طرابلس

أكد المتحدث باسم اللواء السابع مشاة سعد الهمالي أن عناصر الأمن المركزي بوسليم قامت اليوم الجمعة بقصف قوات اللواء السابع في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس مستخدمة الأسلحة الثقيلة (23 – 14.5).

وقال الهمالي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن عناصر الأمن المركزي بوسليم قامت بقفل كل الشوارع الرئيسية المؤدية لبوسليم من الناحية الجنوبية وفتحوا شوارع جانبية لهم.

وأضاف الهمالي أنهم يتعرضون لعمليات استفزازية يوميا تتمثل في إطلاق قذائف على مقراتهم في منطقة مشروع الهضبة ووادي الربيع من قبل عناصر الأمن المركزي بوسليم وكتيبة الضمان مؤكدا أن اللواء السابع لازال ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار.

وبشأن الأوضاع الإنسانية جنوب العاصمة طرابلس قال الهمالي أن الأهالي يخشون من العودة إلى منازلهم خوفا من تجدد القصف أو القبض عليهم موضحا أن جل سكان جنوب العاصمة ترجع أصولهم لمدينة ترهونة الأمر الذي دفع عناصر الأمن المركزي بوسليم إلى القبض على بعضهم دون أسباب جوهرية.

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