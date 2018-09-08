من خرق وقف إطلاق النار في طرابلس ؟

قالت مصادر محلية إن مجموعة تابعة للأمن المركزي بوسليم قامت بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وبينت المصادر لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المجموعة التابعة للأمن المركزي بوسليم قامت بالهجوم على قوات اللواء السابع بطريق المطار.

وأوضحت المصادر أن بعض العناصر المسلحة التي تقيم نقاط تفتيش في طرابلس تقوم بعمليات تفتيش على الهوية في العاصمة للتضييق على الأشخاص القادمين من مدينة ترهونة.

يشار إلى انه جرى الثلاثاء توقيع اتفاق تهدئة بين أطراف النزاع في طرابلس برعاية الأمم المتحدة ينص على التزام الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية، وعدم القيام بأية تحركات عدائية من شانها عرقلة تطبيق وقف إطلاق النار، وعدم التعرض للمدنيين واحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية والدولية، وعدم المساس بكل الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان إعادة فتح مطار معيتيقة وكافة الطرق في العاصمة والمؤدية إليها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يفضي إلى مواجهات مسلحة بما في ذلك جميع تحركات القوات أو إعادة تزويدها بالذخائر أو أية أعمال أخرى قد يُنظر إليها على أنها مثيرة للتوتر، وضمان احترام هذا الاتفاق من قبل جميع المجموعات المنضوية تحت إمرة الأطراف الموقعة عليه.

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