النواصي : لا تنسيق مع أي جهة أو تشكيل مسلح لدخول طرابلس والتمركز فيها

ليبيا – أصدرت الفرقة الثامنة التابعة لوزارة داخلية الوفاق المعروفة باسم ” النواصي ” توضيحاً حول الأنباء المتداولة عن قوات فض النزاع فى طرابلس .

وفى إيجاز صحفي أصدرته بوقت متأخر من مساء الخميس ، جددت القوة نعي ” شهدائها ” من عسكريين ومدنيين نافية التنسيق مع أي قوات للدخول إلى طرابلس .

وقالت النواصي عبر مكتبها الإعلامي : ” تنفي القوة الثامنة أنها إتفقت مع أي جهة أو قوة أو تشكيل مسلح للدخول والتمركز في العاصمة طرابلس “.

وكانت وسائل إعلام وصفحات على صفحات التواصل الإجتماعي قد تداولت أنباء عن وجود تنسيق بين النواصي وقوة الأمن العام بقيادة الرائد عماد الطرابلسي وقوات أخرى تابعة لعملية البنيان المرصوص بشأن التمركز فى طرابلس كقوة تأمين او فض نزاع .

يشار إلى أن وزير داخلية الوفاق العميد عبدالسلام عاشور كان قد أصدر كتاب تكليف يوم الأحد الماضي لقوة الأمن العام والتمركزات الأمنية بالتمركز فى مناطق غرب طرابلس.

وبجسب نسخة عن الكتاب ذي الرقم الإشاري ش س 1306 فقد كلف عاشور الطرابلسي بتأمين وحماية منطقة غوط الشعال والمدينة السياحية من نهاية معهد النفط شرقاً إلى منطقة قرقارش وذلك لمنع حدوث أي خرق أمني .

المرصد – متابعات

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