الثني : طرابلس رغم الأمكانيات و الأموال لم يتحقق فيها الأمن و الأمان

قال رئيس الحكومة الليبيه المؤقته ” عبد الله الثني ” أن الحكومة الليبيه المؤقته ظروفها صعبه حيث كان التركيز الأكبر للحكومة هو دعمها للجيش الليبي خلال الأعوام ” 2016 – 2017 ” رغم تقصيرنا في جوانب أخرى مثل الصحه والتعليم .

وأكد الثني خلال تصريح مرئي أذيع من خلال مكتبه الإعلامي أطلعت البوابة عليه أكد أن الميزانيه التي كانت تستلمها حكومته كانت أغلبها تذهب للجيش الليبي

مشيرا الى ان مايحدث الأن في طرابلس رغم وجود الأموال و الأمكانيات المتوفرة فيها أنهار فيها كل شيء ولم يتحقق الأمن و الأمان فيها .

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