«النواصي» تنفي الاتفاق مع أي قوة مسلحة للتمركز بطرابلس كقوة تأمين

أصدرت «الفرقة الثامنة» «النواصي» التابعة لوزارة داخلية الوفاق، بيانًا موجزًا حول ما تردد عن وجود قوات لفض النزاع بطرابلس.

ونفى المكتب الإعلامي لـ «الفرقة الثامنة – النواصي» عبر الحساب الرسمي للفرقة الثامنة بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، فجر اليوم السبت 8 سبتمبر، «الاتفاق مع أي جهة أو قوة أو تشكيل مسلح للدخول والتمركز في العاصمة طرابلس».

وكان نشطاء بوسائل التواصل الإجتماعي قد تداولوا أنباء عن وجود تنسيق بين «النواصي» وقوة الأمن العام بقيادة الرائد عماد الطرابلسي وقوات أخرى تابعة لعملية البنيان المرصوص بشأن التمركز في طرابلس كقوة تأمين أو فض نزاع.

جدير بالذكر، أن وزير داخلية الوفاق العميد عبدالسلام عاشور كان قد أصدر تكليفًا الأحد الماضي لقوة الأمن العام والتمركزات الأمنية بالتمركز في مناطق غرب طرابلس، وبحسب نسخة من الكتاب الذي حمل الرقم الإشاري «ش س »1306 فقد كلف «عاشور» «الطرابلسي» بتأمين وحماية منطقة غوط الشعال والمدينة السياحية من نهاية معهد النفط شرقاً إلى منطقة قرقارش وذلك لمنع حدوث أي خرق أمني.

