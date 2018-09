المتوسط:

عُقد اجتماع مشترك بين بلديتي ⁧‫تاجوراء‬⁩ و⁧‫سوق الجمعة، مساء أمس الجمعة‬⁩ 7 سبتمبر، بحضور أعيان المنطقتين.

ويأتي هذا الاجتماع بهدف تحقيق وإنجاز مشروع اتفاق مصالحة بينهما، من أهم بنوده إطلاق سراح سجناء الطرفين وفتح الطريق وجبر الضرر والإفراج عن المخطوفين والموقوفين على الهوية.

