المتوسط:

قال رأى وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن «ليبيا تشهد وضعًا جسيمًا، لكن الهدنة فاعلة» على حد قوله.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي في تصريح صحفي على هامش منتدى (أمبروزيتّي) الإقتصادي، المنعقد بمدينة تشيرنوبيو الإيطالية، أمس الجمعة، ردًا على سؤال ما إذا كانت حكومة «رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج» في حالة عزلة، أجاب قائلًا: «إنها الحكومة المعترف بها بصورة مشروعة، وهي في وضع معقد كما هو السيناريو الليبي، فالفئات التي نطبقها بشكل طبيعي في واقعنا، تتم قراءتها وتحليلها بطريقة مختلفة، في ليبيا».

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن «ليبيا تعيش سيناريو أزمة قاسية، لأن هناك حالة صراع، لكننا نعتقد على أية حال، أن العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ليس إيجابيا فقط، بل أثبت على أرض الواقع، أنه قادر على التوصل إلى نتيجة: الهدنة، التي مثلها مثل كل الهدنات، تمرّ بلحظات هشاشة، لكنها فاعلة، وهذا يدل على إرادة للوصول إلى استقرار البلاد».

وتابع «ميلانيزي» «إننا نرى أن الإستقرار هو الأساس للتمكن من تنفيذ ذلك الموعد العظيم للديمقراطية، أي الانتخابات».

وأوضح في ختام تصريحه قائلًا: «نحن نعتقد أن هناك وضعاً صعباً، من المهم فيه مواصلة الحوار مع الجميع، وبشكل خاص مع أولئك الذين يمثلون المؤسسات التي تعترف بها الأمم المتحدة».

The post وزير الخارجية الإيطالي: حكومة فايز السراج في وضع معقد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية