فى خرق جديد للهدنة .. صاروخ عشوائي يخترق سكون منطقة عرادة بطرابلس

ليبيا – سقط فى ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت مقذوف صاروخي فى منطقة عرادة جنوب قاعدة معيتيقة الجوية بعد أيام من هدوء أعقب سقوط موجات من الصواريخ العشوائية على مختلف مناطق طرابلس خلفت عدداً من القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين .

وبحسب مصادر من المنطقة تحدثت لـ المرصد فقد سقط المقذوف أمام ساحة منزل بالقرب من مسجد بن شاطر فى منطقة عرادة .

وتضاربت الأنباء حول مقذوف آخر سقط قرب قاعدة معيتيقة الجوية التي أعلن مطارها المدني إعادة فتح أجوائه أمام الملاحة الجوية منذ الجمعة .

ولم ترد أنباء عن سقوط أي ضحايا فيما بينت صور من موقع الحادث سقوط المقذوف الصاروخي فى أرض فارغة مخلفة حفرة فى الموقع . فيما لازالت كل أطراف النزاع تؤكد إلتزامها بوقف إطلاق النار.

ويأتي هذا الحادث كخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم الثلاثاء الماضي برعاية الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة فى طرابلس التي تعيش أزمة حادة بسبب إنقطاع التيار الكهربائي وإرتفاع درجات الحرارة.

وتعيش العاصمة طرابلس هدوءً حذر منذ توقيع الإتفاق فيما لازالت بعض الطرق المحيطة بمواقع الإشتباكات مغلقة فيما ظهر قائد لواء الصمود صلاح بادي مساء الجمعة متوعداً بأن الساعات القادمة ستكون حاسمة ضد من وصفهم بالعملاء والخونة والفاسدين .

المرصد – يتبع ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية