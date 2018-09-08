صور | إحتجاجات ليلية فى طرابلس بسبب إستمرار إنقطاع الكهرباء بشكل تام

ليبيا – شهدت عدة أحياء فى العاصمة طرابلس إحتجاجات منذ مساء الجمعة وحتى وقت مبكر من صباح السبت إحتجاجات ضد إستمرار أزمة إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة منذ ثلاثة أيام.

وأقدم محتجون غاضبون على إغلاق الطريق السريع عند الجسر المؤدي إلى منطقة السبعة شرقي المدينة فيما قام آخرون بغلقه أسفل الجسر المحاذي للمدينة الرياضية .

وإلى وسط المدينة ، أضرم محتجون النار فى الإطارات بطريق منطقة أبومشماشة الرابطة بين ” ميدان الشهداء ” وشارع النصر وعدة أحياء أخرى بوسط المدينة منددين بهذا القطع وبما يعتبرونه فشلاً من المجلس الرئاسي فى حل الأزمة .

وتشهد طرابلس منذ يومين أزمة إنقطاع كهرباء غير مسبوقة تجاوزت فى بعض المناطق مابين 25-35 ساعة منذ الاعلان مساء الاربعاء عن خروج محطة الرويس الغازية عن الخدمة مع تكرار حدوث حالات إظلام تام فى ظل إرتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة نهاراً و 27 درجة ليلاً .

وعاد التيار الكهربائي مساء الجمعة إلى بعض الأحياء لبضعة ساعات ولكن بشكل غير مستقر فيما لازالت بعض المناطق التي دارت بها اشتباكات الأسبوع الماضي دون كهرباء منذ أيام وأرجعت شركة الكهرباء ذلك لتضرر بعض وحداتها .

وفى مدينة الزاوية قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء محمد التكوري إن مجموعة مسلحة إقتحمت إحدى محطات التحويل وأجبرتها على إعادة التيار تحت تهديد السلاح .

المرصد – متابعات

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