أنباء عن سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة عرادة في طرابلس

ترددت أنباء حول سقوط قذيفة عشوائية، فجر اليوم السبت 8 سبتمبر، بمنطقة عرادة، جنوب قاعدة معيتيقة الجوية، بمدينة طرابلس، التي تمر منذ عدة أيام بهدنة بعد الاتفاق على وقف القتال. ولم يتثنى لصحيفة «المتوسط» التأكد من صحة المعلومة.

ولم ترد أنباء عن سقوط أي ضحايا فيما أوضحت صور متداولة من موقع الحادث سقوط المقذوف الصاروخي فى أرض فارغة مخلفة حفرة فى الموقع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس، التزامهم بوقف إطلاق النار. ويأتي هذا الحادث كخرق جديد لهدنة وقف إطلاق النار التي تم توقيعها الثلاثاء الماضي برعاية الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة فى طرابلس.

وتعيش العاصمة طرابلس هدوءً حذرًا منذ توقيع الهدنة، فيما لاتزال بعض الطرق المحيطة بمواقع الإشتباكات مغلقة.

وفيما ظهر قائد لواء الصمود صلاح بادي، مساء أمس الجمعة، متوعدًا بأن الساعات القادمة ستكون حاسمة وأنه سيقوم بإعطاء درساً لمعارضيه لن ينسوه، كما أكد سيطرته على النقلية خلال فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن «بادي» دخل على خط المواجهات والمعارك في محور الأحياء البرية في طريق المطار.

