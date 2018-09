«باشاغا»: ليبيا في خطر حقيقي

المتوسط:

قال فتحي باشاغا، عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة، إن «الحرب العشوائية والشاملة سينتج عنها فساد عظيم و كارثة إنسانية تهدد الشعب الليبي».

وأضاف «باشاغا»، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن «المجتمع الدولي مصمم على غض الطرف وتجاهل أصوات طبول الحرب التي ترعب المدنيين دون ذنب».

وختم عضو النواب تغريديته قائلًا: «وأحذر من فقدان السيطرة ولا وجود لقيادة سياسية قادرة على استيعاب الأزمة فما بالك بإدارتها»، مؤكدًا أن «ليبيا في خطر حقيقي».

