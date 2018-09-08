توقيع إتفاق من أربعة بنود ” للصلح والتعاون ” بين منطقتي سوق الجمعة وتاجوراء

ليبيا – وُقّع فى وقت متأخر من مساء الجمعة إتفاق صلح أطلق عليه إسم ” ميثاق الصلح والتعاون بين الأهل والأحباب بمنطقتي تاجوراء وسوق الجمعة ” ينص على أربعة بنود رئيسية يلتزم بها الموقعون كإطار لحل الإشكاليات فى مناطقهم .

وتم توقيع الميثاق بعد إجتماع عُقد بمقر الغرفة المشتركة المعروفة بإسم ” غرفة 1515 ” بمنطقة سوق الجمعة وبحضور ممثلي المنطقتين بما فيهم مجلسي الحكماء والأعيان .

كما حضر التوقيع وفقاً لمسودة الإتفاق التي تحصلت صحيفة المرصد على نسخة منها العديد من المصلحيين ومندوبي سرايا وكتائب المنطقتين برعاية آمر المنطقة العسكرية طرابلس الكبرى التابع لحكومة الوفاق اللواء عبدالباسط مروان .

وإتفق الحضور الموقعون على هذا الميثاق على أربعة بنود رئيسية أولها جبر ضرر ” أولياء الدم ” والمتضررين من المنطقتين وثانيها حفظ حقوق جميع المواطنين من المنطقتين والعمل على رد المظالم لكل مواطن أن وجدت .

أما البند الثالث فنص على عدم السماح بممارسة عمليات القبض على الهوية أو خارج القانون والعمل على إطلاق سراح كل من يقبض على الهوية فى جميع أنحاء ليبيا .

فيما كان البند الرابع والأخير هو التعاون بين المنطقتين في حفظ سلم العاصمة وحلحلة جميع مشاكل المهجرين خاصة من المنطقتين .

وجاء هذا التوقيع بعد أسابيع من التوتر بسبب إشكاليات بين المجموعات المسلحة تم خلالها إغلاق بعض الطرق الرابطة بين المنطقتين متراميتي الأطراف فى شرق طرابلس فيما بادرت قوة الردغ الخاصة بإطلاق سراح بعض المساجين لديها من منطقة تاجوراء.

المرصد – متابعات

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