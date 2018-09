المتوسط:

طالبت لجنة الطوارئ المُشكلة بموجب قرار من المجلس الرئاسي، العاملين بمختلف المرافق بضرورة التوجه إلى أماكن عملهم، قائلة إن «إعلان حالة الطوارئ لا يعني التغيب عن العمل».

وأكدت اللجنة في بيان حصلت المتوسط على نسخة منه، ضرورة مباشرة جميع العاملين بالهيئات العامة والمراكز الصحية والمُستشفيات ومراكز الشرطة والإسعاف واجبهم داخل أماكن عملهم بشكل طبيعي كلٌ حسب تخصصه.

وشدد البيان على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه جميع المُخالفين.

The post «لجنة طوارئ الوفاق»: إعلان حالة الطوارئ لا يعني التغيب عن العمل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية