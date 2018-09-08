ماذا دار في مهاتفة موغريني للسراج؟

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من السيدة فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، وتناولت المكالمة أحداث العنف التي شهدتها ضواحي العاصمة طرابلس.

وذلك فقاً لما نقل مكتب إعلام حكومة الوفاق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقالت موغريني إن الشعب الليبي يستحق أن يعيش في أمن وسلام داعية إلى تسارع الجهود للانتهاء من المرحلة الانتقالية وصولاً إلى وضع مستقر بمؤسسات ديمقراطية قادرة على تحقيق مصالح الليبيين. وذلك بعمل انتخابات في موعدها قبل انتهاء العام الجارى.

وتناولت موغيريني خلال المكالمة الطرق التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم من خلالها في تجاوز هذا الظرف الصعب الذي تعيشه ليبيا لتسخر إمكاناتها لمنفعة الشعب الليبي.

وأكدت أن الأزمة الليبية ستكون على أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيجتمع في وقت لاحق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

ومن جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي التزامه بالمسار الديمقراطي مجدداً دعوته بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية التي تستهدف الوصول إلى دولة ديمقراطية مستقرّة.

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