حفتر يلوح بإجهاض الانتخابات إذا لم تكن نزيهة، ويطالب بإلغاء الدستور

أكد قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أن قوات جيشه ستقوم بإجهاض الانتخابات بالكامل إذا ثبت عدم نزاهتها، مجددا دعمه للانتخابات وفق اتفاق باريس والاعتراف بنتيجتها مادامت نزيهة، حسب قوله.

وقال حفتر، خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل وشخصيات أخرى ببنغازي أمس الخميس، إنه ملتزم باتفاق باريس في حال عدم حدوث أي خلل في تطبيقه، منوها إلى أن لقاء باريس كان فيه اتفاق سياسي مع الأطراف المتنافسة في ليبيا، لكن كل الاتفاقات السياسية لا فائدة منها.

وأوضح اللواء المتقاعد، أن مسودة الدستور الحالية مفصلة وكارثية ويجب إيجاد بديل لها، داعيا إلى إلغاء مشروع الدستور بصورته الحالية وتصحيحه مع قانون الانتخابات كما تعهد له رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على حد قوله.

وعلق خليفة حفتر عن أحداث طرابلس، قائلا: “إن الأزمة في طرابلس لابد أن تنتهي في أقرب وقت ولا يمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي، وأن تحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه”.

وجدد حفتر، تأكيده على عدم تنازله عن العاصمة، وأنه يعمل على تحريرها من الأيدي العابثة، حسب وصفه، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات مع أطراف لم يسمها سواء في طرابلس أو محيطها، وفق قوله.

وأضاف حفتر قائلاً: “ليس لدينا لقادة المليشيات فى طرابلس إلا الخروج ومساعدتهم لاحقاً عبر السفارات والعيش بعيداً عن الليبيين”، وتابع: “لن نتنازل على شبر تراب من ليبيا فكيف نتنازل عن العاصمة طرابلس؟”، على حد تعبيره.

وشهد ضواحي طرابلس في 27 أغسطس الماضي، اشتباكات مسلحة استمرت لتسعة أيام، بين اللواء السابع مشاة بترهونة، وعدة كتائب من المدينة، خلفت خسائر بشرية فادحة وأضرارا جسيمة للبنية التحتية.

ومن المنتظر أن تشهد ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية، وذلك وفق ما اتفقت عليه أطراف الأزمة الليبية في اجتماع باريس الذي عقد في 29 مايو الماضي.

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