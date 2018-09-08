مالطا تحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا

حذّرت وزارة الخارجية المالطية الجمعة مواطنيها من السفر إلى ليبيا، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام العشرة الأخيرة.

ونشر وزير الخارجية المالطي كارميلو ابيلا تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» وأعيد نشرها على صفحة الحكومة تضمنت تحذير ومنع المالطيين من السفر إلى ليبيا.

وحث الوزير المالطي «الميليشيات» على «وقف القتال، والتوجه الى البناء والعمل نحو مستقبل افضل لليبيا».

وأصدرت وزارة الخارجية المالطية بياناً مفصلاً عن الوضع في ليبيا، والاقتتال الذي شهدته ضواحي طرابلس الجنوبية، عددت فيه مهددات السلامة والأمن التي تأخذها بعين الاعتبار ودفعتها إلى قرار تحذير مواطنيها من السفر إلى ليبيا، وتنبيه المقيمين منهم هناك الى العودة إلى بلادهم في اقرب فرصة ممكنة.

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