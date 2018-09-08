معيتيق يقف على أوضاع نازحي اشتباكات جنوب طرابلس في جنزور

ليبيا – وقف عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق على أوضاع نازحي اشتباكات جنوب طرابلس بمدرسة الانعتاق بمنطقة سيدي عبدالجليل بجنزور.

رئيس فرع الشؤون الاحتماعية جنزور قامت وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي بإبراز الجهود التي بذلتها الوزارة بالتنسيق مع البلدية ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي المنطقة لتقديم العون للنازحين متمثلة في المأكل والملبس والرعاية الصحية إلى حين عودتهم لمنازلهم.

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يشار إلى أنه قد رافق معيتيق خلال زيارته وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي وعدد من مسؤولي الوزارة.

ومن الجدير بالذكر أن منطقة جنزور استقبلت 53 عائلة تضم أكثر من 300 شخص بمختلف الاعمار موزعين في عدد من المدارس.