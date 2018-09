«أطباء بلا حدود»: وقف إطلاق النار «هش».. ونطلب بإجلاء المهاجرين من ليبيا

المتوسط:

قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن آلاف اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز فى طرابلس، قد يقعون ضحايا معارك بين الميليشيات المتناحرة ويتعين إجلاؤهم من ليبيا على وجه السرعة.

وأضافت المنظمة غير الحكومية، فى بيان أمس الجمعة، “فى اليوم الثالث من وقف هش لإطلاق النار فى طرابلس لا يزال بضعة آلاف من اللاجئين والمهاجرين عالقين فى مراكز الاحتجاز فى العاصمة.

وطالبت «أطباء بلا حدود» بالإسراع فى تنشيط آليات إعادة التموضع، المتوقفة منذ بضعة أشهر، حتى يتم إجلاء هؤلاء الاشخاص من البلاد فى أسرع وقت ممكن.

وقال إبراهيم يونس، رئيس بعثة “اطباء بلا حدود” فى ليبيا إن “عددا كبيرا من مراكز الاحتجاز فى طرابلس يقع على خطوط الجبهة”.

وأضاف أن “توزيع الماء والمواد الغذائية، الذى عادة ما تؤمنه منظمات دولية اضطرت اليوم الى تعليق انشطتها بسبب التردى الأمنى، بات فى خطر والمساعدة الطبية المتوافرة غير كافية”.

وأكد البيان أن “اطباء بلا حدود” لم تعد منذ بداية المعارك بين الميليشيات المتنافسة فى 26 أغسطس، “قادرة على الوصول الى احد مراكز الاحتجاز الاكثر اكتظاظا التى كانت فرقها تزورها بانتظام، ما يؤدى الى حرمان 700 شخص هناك من العناية والمساعدة”.

وأضاف “فى الايام التالية، شملت هذه القيود أربعة مراكز أخرى”، معتبرا أن “موارد وآليات إعادة التموضع فى بلد ثالث موجودة ويتعين تنشيطها على الفور”. وقال “من الملح والحيوى ان يبدأ تطبيق ذلك على الفور”.

وقد أسفرت المواجهات بين الميليشيات والمجموعات المسلحة التى تتقاسم السيطرة على العاصمة الليبية، عن 63 قتيلا على الأقل و159 جريحا، كما ذكرت وزارة الصحة قبل ايام.

