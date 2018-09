“العامة للكهرباء” : عودة التيار الكهربائي تدريجيا في طرابلس بعد الإظلام التام

المتوسط:

تستمر الفرق الفنية بالشركة العامة للكهرباء في صيانة الدوائر التي تضررت جراء في طرابلس.

وتعمل الفرق الفنية على وتقييم الأضرار التي لحقت بمكونات وبدوائر نقل الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة للكهرباء.

وأكدت الشركة، عودة التدريجية للتيار الكهربائي إلى بعض مدن المنطقة الغربية ، وأحياء العاصمة طرابلس، بعد إظلام تام دام لمدة يوم كامل بسبب انهيار الشبكة العامة للكهرباء.

يذكر أن طرابلس قد عاشت في ظلام تام دام أكثر من 30 ساعة متواصلة بسبب الاشتباكات الأخيرة.

