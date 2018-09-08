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ليبيا على طاولة الاتحاد الأوروبي في نيويورك

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغريني إنَّ الازمة الليبية ستكون على أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيجتمع في وقت لاحق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكّدت موغريني في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أنَّ الاتحاد الأوروبي يدعمُ خطّة المبعوثِ الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، والجهود التي يبذلها في سبيل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشادت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية بجهود البعثة الأممية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في طرابلس، داعية كافة أطراف القتال إلى الالتزام بالهدنة من أجل مصلحة الوطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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