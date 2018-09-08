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باشاغا يهاجم الرئاسي ويتهمه بالعجز والفشل

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

اتهم عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة “المقاطع” فتحي باشاغا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالفشل والعجز عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطن الليبي .

وأضاف باشاغا أن المواطن يعاني بلا كهرباء ولا دواء وانعدام للسيولة النقدية للمصارف و عدم وفاء الحكومة ( المفوضة ) باستحقاقات الترتيبات الأمنية و غيرها الكثير  من دلائل الفشل و انتشار الفوضى و الفساد و تردي الأوضاع بشكل غير مسبوق حسب تعبيره.

واستنكر عضو النواب المقاطع  ماوصفه بتعريض حياة المدنيين للخطر و إدخال العاصمة في حرب عشوائية ستؤدي الى انهيار كامل لمنظومة الحياة و انعدام لوجود الدولة   .

 

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • هل السيد السراج مستعد أن يقدم لنا كشف حساب على إنجازاته طيلة فترة حكمه؟
    أكرم للسيد السراج أن يقدم استقالته و يتنحى لأنه اثبت أنه ليس رجل دولة و لا حتى رجل سياسة
    و ان أراد أن يتشبث بالسلطة فلا يلومن الا نفسه و لقد أيقن الشعب الليبى بأنه لا يصلح لقيادة ليبيا و لا يمكن أن يفرض عليبا هذا الفاشل في كل شيء .

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