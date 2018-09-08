باشاغا يهاجم الرئاسي ويتهمه بالعجز والفشل

العنوان-طرابلس

اتهم عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة “المقاطع” فتحي باشاغا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالفشل والعجز عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطن الليبي .

وأضاف باشاغا أن المواطن يعاني بلا كهرباء ولا دواء وانعدام للسيولة النقدية للمصارف و عدم وفاء الحكومة ( المفوضة ) باستحقاقات الترتيبات الأمنية و غيرها الكثير من دلائل الفشل و انتشار الفوضى و الفساد و تردي الأوضاع بشكل غير مسبوق حسب تعبيره.

واستنكر عضو النواب المقاطع ماوصفه بتعريض حياة المدنيين للخطر و إدخال العاصمة في حرب عشوائية ستؤدي الى انهيار كامل لمنظومة الحياة و انعدام لوجود الدولة .

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