منظمة تطلق ميثاق شرف حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية

أطلقت منظمة حقوقيين بلا قيود ميثاق شرف حول “مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع السلام”.

وأكدت المنظمة ، أن الميثاق استهدف عدداً من القادة السياسيين وصناع القرار في ليبيا وبجانب عدداً من النشطاء السياسيين وقادة الرأي العام.

وتم التوقيع على العريضة حيال الميثاق وذلك بغية الوصول لصياغة ملزمة سياسياً وأخلاقياً ذات مضامين هادفة تعزز من رفعة المجتمع الليبي، بحسب المنظمة .

وأكد الميثاق على ضرورة أن ينص الدستور الجديد للبلاد بشكل صريح على حق المرأة الليبية في المشاركة في الحياة السياسية والعامة دون قيود وعلى قدم المساواة مع الرجل..

كما طالب بإزالة جميع العوائق التي تحول دون تمتع المرأة بممارسة حقوقها السياسية في الانتساب الى الأحزاب السياسية وحقها بالترشح والانتخاب في الانتخابات العامة والتشريعية وانتخابات البلديات ، وتجريم هذه العوائق معتبرا إياها انتهاكات لحقوق المرأة.

وشدد الميثاق على أهمية اعتماد نظام الكوتا لضمان تمثيل النساء في المجالس التشريعية والبلديات بنسبة 30% كحد أدنى.

وجاء في الميثاق : “زيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار السياسي كوزارات الدولة والمؤسسات والدوائر الحكومية والسفارات الليبية في الخارج، اضافة الى تمكين المرأة من تقلد الوظائف في قطاع العدالة كالقضاء والنيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون على أساس الخبرة والكفاءة”.

وطالب بإعلان التزام بتطبيق قرار مجلس الامن 1325 المتعلق بالمرأة والسلام وتوطين هذا القرار من خلال إقرار الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 .

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