«بلدي المرج» يضبط 3 رؤوس ماعز بشركة الكهرباء.. ويؤكد: عقابهم الذبح

تمكن الحرس البلدي التابع لبلدية المرج، من ضبط 3 من رؤوس الماعز داخل أسوار الشركة العامة للكهرباء، في إطار استمرار مكافحة ظاهرة انتشار الأغنام بالأماكن العامة والمؤسسات والمقار الحكومية.

وقال المكتب الإعلامي ببلدية المرج، أن رؤوس الماعز الثلاثة التي عثر عليها داخل أسوار الشركة العامة للكهرباء، تم ذبحها وتوزيعها عن طريق مكتب الزكاة بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية المرج.

