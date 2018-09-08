رئيس مصلحة المطارات يجري جولة ميدانية بمطار مصراته الدولي

ليبيا – قام رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال بجولة ميدانية في مطار مصراته الدولي لتفقد سير العمل بالمطار والوقوف على مصاعب العملية التشغيلية الناتجة عن عدم تناسب المرافق الموجودة مع حجم الحركة الجوية التي تم نقلها من مطار معيتيقة.

مصلحة المطارات أكدت وفقاً لمكتبها الإعلامي على أن المطار قام بتسيير كل تلك الرحلات المجدولة والتي تفوق قدرته الاستيعابية بسلاسة ودون توقف.

بيت المال تقدم بالشكر لجميع العاملين بإدارة مطار مصراته الدولي على تلبية نداء الواجب وعملهم الدؤوب ومواصلة الليل بالنهار دون كلل أو ملل لخدمة أهلهم وضيوف مدينتهم حتى تم إعادة الحركة الجوية مرة أخرى لمطار معيتيقة الدولي.

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