العامة للكهرباء تؤكد تغذية جميع محطات التحويل الغربية وتوليد 2200 ميجاوات

العنوان-طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على الفيس بوك بأنه تمت تغذية جميع محطات التحويل بالمنطقة الغربية، وتم دخول بعدد من وحدات التوليد على الشبكة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2200 ميجاوات.

وأشارت الشركة إلى أنه لازال العمل جاري على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية و إرجاع خمس وحدات توليد في محطة الزاوية المزدوجة ووحدتين توليد في محطة جنوب طرابلس وأربع وحدات توليد في محطة الخمس بقدرة 1600ميجاوات.

وأضافت الشركة أن متابعة الشبكة الكهربائية تدار من خارج غرفة التحكم الرئيسية (بوابة الجبس_طريق السواني) لصعوبة الوصول إليها وإمكانيات ضعيفة مما يسبب من صعوبة مراقبة الشبكة

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